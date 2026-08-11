Сьогоднішня ціна BNBet

Поточна ціна BNBet (BNBET) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,24% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BNBET до USD становить $ 0 за BNBET.

BNBet наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9 681,35, з циркуляційною пропозицією у 950,00M BNBET. Протягом останніх 24 годин BNBET торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00297601, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BNBET змінився на -- за останню годину та на +1,01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BNBet (BNBET)

Ринкова капіталізація $ 9,68K$ 9,68K $ 9,68K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,68K$ 9,68K $ 9,68K Циркуляційне постачання 950,00M 950,00M 950,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BNBet — $ 9,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BNBET — 950,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,68K.