Ціна BNB Whales (BNB WHALES)
Поточна ціна BNB Whales (BNB WHALES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BNB WHALES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BNB Whales:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.20 USD
- зміна ціни BNB Whales протягом дня — +3.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BNB WHALES до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BNB WHALES.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BNB Whales до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BNB Whales до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BNB Whales до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BNB Whales до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.50%
|30 днів
|$ 0
|-10.67%
|60 днів
|$ 0
|+3.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BNB Whales: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
+3.50%
+2.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BNB Whales is a dynamic cryptocurrency that sets itself apart in the market through its innovative features and experienced team. With 50% of the total supply burnt, it exhibits a commitment to reducing the overall supply, which can potentially drive up the value of the remaining tokens. Additionally, the project incorporates a 2% reflection mechanism, rewarding token holders with additional tokens simply by holding BNB Whales in their wallets.To ensure stability and sustainability, the project implements a 6% buyback feature, using this portion of funds to repurchase tokens and maintain liquidity in the market. This buyback mechanism can contribute to price support and reduce potential price fluctuations.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BNB WHALES до AUD
A$--
|1 BNB WHALES до GBP
￡--
|1 BNB WHALES до EUR
€--
|1 BNB WHALES до USD
$--
|1 BNB WHALES до MYR
RM--
|1 BNB WHALES до TRY
₺--
|1 BNB WHALES до JPY
¥--
|1 BNB WHALES до RUB
₽--
|1 BNB WHALES до INR
₹--
|1 BNB WHALES до IDR
Rp--
|1 BNB WHALES до PHP
₱--
|1 BNB WHALES до EGP
￡E.--
|1 BNB WHALES до BRL
R$--
|1 BNB WHALES до CAD
C$--
|1 BNB WHALES до BDT
৳--
|1 BNB WHALES до NGN
₦--
|1 BNB WHALES до UAH
₴--
|1 BNB WHALES до VES
Bs--
|1 BNB WHALES до PKR
Rs--
|1 BNB WHALES до KZT
₸--
|1 BNB WHALES до THB
฿--
|1 BNB WHALES до TWD
NT$--
|1 BNB WHALES до CHF
Fr--
|1 BNB WHALES до HKD
HK$--
|1 BNB WHALES до MAD
.د.م--