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Поточна ціна BNB Wallstreet Bull сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація WBULL становить 18 330,32 USD. Відстежуйте оновлення цін WBULL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна BNB Wallstreet Bull сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація WBULL становить 18 330,32 USD. Відстежуйте оновлення цін WBULL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про WBULL

Інформація про ціну WBULL

Що таке WBULL

Офіційний вебсайт WBULL

Токеноміка WBULL

Прогноз ціни WBULL

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Ціна BNB Wallstreet Bull (WBULL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WBULL до USD:

$0,00001834
$0,00001834$0,00001834
+0,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни BNB Wallstreet Bull (WBULL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:46:35 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна BNB Wallstreet Bull

Поточна ціна BNB Wallstreet Bull (WBULL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WBULL до USD становить $ 0 за WBULL.

BNB Wallstreet Bull наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18 330,32, з циркуляційною пропозицією у 1,00B WBULL. Протягом останніх 24 годин WBULL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01251159, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WBULL змінився на +0,65% за останню годину та на +1,65% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BNB Wallstreet Bull (WBULL)

$ 18,33K
$ 18,33K$ 18,33K

--
----

$ 18,33K
$ 18,33K$ 18,33K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BNB Wallstreet Bull — $ 18,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WBULL — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,33K.

Історія ціни BNB Wallstreet Bull у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01251159
$ 0,01251159$ 0,01251159

$ 0
$ 0$ 0

+0,65%

+0,04%

+1,65%

+1,65%

Історія ціни BNB Wallstreet Bull (WBULL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BNB Wallstreet Bull до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BNB Wallstreet Bull до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BNB Wallstreet Bull до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BNB Wallstreet Bull до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,04%
30 днів$ 0-7,56%
60 днів$ 0-18,43%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни BNB Wallstreet Bull

Прогноз ціни BNB Wallstreet Bull (WBULL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WBULL у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни BNB Wallstreet Bull (WBULL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна BNB Wallstreet Bull потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне BNB Wallstreet Bull у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WBULL на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни BNB Wallstreet Bull.

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Ресурс BNB Wallstreet Bull (WBULL)

Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemMeme

Про BNB Wallstreet Bull

Яка ціна BNB Wallstreet Bull у реальному часі?

BNB Wallstreet Bull торгується за ціною ₴, що вказує на зміну ціни на рівні 0.03% за останні 24 години. Цей показник у реальному часі відображає об'єднані дані з кількох спотових ринків.

Наскільки волатильним є WBULL сьогодні?

Волатильність ціни WBULL протягом останніх 24 годин становить --%. Висока волатильність свідчить про швидкі зміни ціни, тоді як низька волатильність вказує на стабільність.

Який діапазон торгівлі BNB Wallstreet Bull за останні 24 години?

Токен коливався між ₴ (низька ціна) і ₴ (висока ціна). Трейдери часто використовують цей діапазон для оцінки денній динаміці та потужності ринку.

Який обсяг торгівлі генерував WBULL?

За останні 24 години WBULL зібрав ₴-- у торговельній активності, що демонструє, наскільки активно ринок взаємодіє з цим активом.

Як порівнюється поточна ціна з ATH та ATL?

Усі часи найвища ціна — це ₴0.5515143405790068960000, а найнижча — ₴. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допомагає трейдерам зрозуміти довгострокові цикли.

Наскільки міцна ліквідність ринку для BNB Wallstreet Bull?

Ступінь ліквідності оцінюється як --/100, що вказує на глибину книжки замовлень та легкість виконання операцій під час активних торгів.

Як WBULL порівнюється з іншими токенами категорії BNB Chain Ecosystem,Meme?

У категорії BNB Chain Ecosystem,Meme WBULL демонструє конкурентоспроможну продуктивність, підтримувану ліквідністю в об’ємі ₴-- та постійним інтересом трейдерів.

Люди також запитують: Інші запитання про BNB Wallstreet Bull

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:46:35 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для BNB Wallstreet Bull (WBULL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про BNB Wallstreet Bull

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