Сьогоднішня ціна BNB Wallstreet Bull

Поточна ціна BNB Wallstreet Bull (WBULL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WBULL до USD становить $ 0 за WBULL.

BNB Wallstreet Bull наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18 330,32, з циркуляційною пропозицією у 1,00B WBULL. Протягом останніх 24 годин WBULL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01251159, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WBULL змінився на +0,65% за останню годину та на +1,65% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BNB Wallstreet Bull (WBULL)

Ринкова капіталізація $ 18,33K$ 18,33K $ 18,33K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,33K$ 18,33K $ 18,33K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BNB Wallstreet Bull — $ 18,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WBULL — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,33K.