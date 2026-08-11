Сьогоднішня ціна BNB Tiger OG

Поточна ціна BNB Tiger OG (BNBTIGEROG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,24% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BNBTIGEROG до USD становить $ 0 за BNBTIGEROG.

BNB Tiger OG наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9 167 012, з циркуляційною пропозицією у 10 000 000 000 000,00T BNBTIGEROG. Протягом останніх 24 годин BNBTIGEROG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0,0.

У короткостроковій динаміці BNBTIGEROG змінився на -0,02% за останню годину та на +4,86% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BNB Tiger OG (BNBTIGEROG)

Ринкова капіталізація $ 9,17M$ 9,17M $ 9,17M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,17M$ 9,17M $ 9,17M Циркуляційне постачання 10 000 000 000 000,00T 10 000 000 000 000,00T 10 000 000 000 000,00T Загальна пропозиція 9,999999999999999e+24 9,999999999999999e+24 9,999999999999999e+24

Поточна ринкова капіталізація BNB Tiger OG — $ 9,17M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BNBTIGEROG — 10 000 000 000 000,00T, зі загальною пропозицією 9.999999999999999e+24. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,17M.