Сьогоднішня ціна BNB Tiger Inu (BNBTIGER)

Поточна ціна BNB Tiger Inu (BNBTIGER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BNBTIGER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BNB Tiger Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.28K USD

- зміна ціни BNB Tiger Inu протягом дня — -0.50%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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