Ціна BNB Tiger Inu (BNBTIGER)
Поточна ціна BNB Tiger Inu (BNBTIGER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BNBTIGER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BNB Tiger Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.28K USD
- зміна ціни BNB Tiger Inu протягом дня — -0.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BNB Tiger Inu до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни BNB Tiger Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BNB Tiger Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BNB Tiger Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|-0.50%
|30 днів
|$ 0
|-2.83%
|60 днів
|$ 0
|+14.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BNB Tiger Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.34%
-0.50%
+3.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Community Powered BNBTiger is fully decentralized and owned by its lively community. BNBTiger welcomes and embraces diverse perspectives to build the best community in the world of cryptocurrencies. Join our Telegram community Backflow marketing Every deal will provide 2 percent backflow 2 percent marketing 5 percent philanthropy that will make us stronger. Safe & Secure BNBTiger will be undergoing auditing to provide risk-free to investor"
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