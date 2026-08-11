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Поточна ціна BNB SUPER CYCLE сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BSC становить 17 793,53 USD. Відстежуйте оновлення цін BSC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна BNB SUPER CYCLE сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BSC становить 17 793,53 USD. Відстежуйте оновлення цін BSC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна BNB SUPER CYCLE (BSC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BSC до USD:

$0,00001781
$0,00001781$0,00001781
+0,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни BNB SUPER CYCLE (BSC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:46:21 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна BNB SUPER CYCLE

Поточна ціна BNB SUPER CYCLE (BSC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BSC до USD становить $ 0 за BSC.

BNB SUPER CYCLE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17 793,53, з циркуляційною пропозицією у 1,00B BSC. Протягом останніх 24 годин BSC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BSC змінився на +0,34% за останню годину та на +2,03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BNB SUPER CYCLE (BSC)

$ 17,79K
$ 17,79K$ 17,79K

--
----

$ 17,79K
$ 17,79K$ 17,79K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BNB SUPER CYCLE — $ 17,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BSC — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,79K.

Історія ціни BNB SUPER CYCLE у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,34%

+0,02%

+2,03%

+2,03%

Історія ціни BNB SUPER CYCLE (BSC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BNB SUPER CYCLE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BNB SUPER CYCLE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BNB SUPER CYCLE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BNB SUPER CYCLE до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,02%
30 днів$ 0+5,50%
60 днів$ 0-11,64%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни BNB SUPER CYCLE

Прогноз ціни BNB SUPER CYCLE (BSC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BSC у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни BNB SUPER CYCLE (BSC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна BNB SUPER CYCLE потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне BNB SUPER CYCLE у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BSC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни BNB SUPER CYCLE.

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Про BNB SUPER CYCLE

Яка ціна BNB SUPER CYCLE у реальному часі?

BNB SUPER CYCLE торгується за ціною ₴, що вказує на зміну ціни на рівні 0.02% за останні 24 години. Цей показник у реальному часі відображає об'єднані дані з кількох спотових ринків.

Наскільки волатильним є BSC сьогодні?

Волатильність ціни BSC протягом останніх 24 годин становить --%. Висока волатильність свідчить про швидкі зміни ціни, тоді як низька волатильність вказує на стабільність.

Який діапазон торгівлі BNB SUPER CYCLE за останні 24 години?

Токен коливався між ₴ (низька ціна) і ₴ (висока ціна). Трейдери часто використовують цей діапазон для оцінки денній динаміці та потужності ринку.

Який обсяг торгівлі генерував BSC?

За останні 24 години BSC зібрав ₴-- у торговельній активності, що демонструє, наскільки активно ринок взаємодіє з цим активом.

Як порівнюється поточна ціна з ATH та ATL?

Усі часи найвища ціна — це ₴, а найнижча — ₴. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допомагає трейдерам зрозуміти довгострокові цикли.

Наскільки міцна ліквідність ринку для BNB SUPER CYCLE?

Ступінь ліквідності оцінюється як --/100, що вказує на глибину книжки замовлень та легкість виконання операцій під час активних торгів.

Як BSC порівнюється з іншими токенами категорії BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes)?

У категорії BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) BSC демонструє конкурентоспроможну продуктивність, підтримувану ліквідністю в об’ємі ₴-- та постійним інтересом трейдерів.

Люди також запитують: Інші запитання про BNB SUPER CYCLE

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:46:21 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для BNB SUPER CYCLE (BSC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про BNB SUPER CYCLE

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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