Сьогоднішня ціна BNB SUPER CYCLE

Поточна ціна BNB SUPER CYCLE (BSC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BSC до USD становить $ 0 за BSC.

BNB SUPER CYCLE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17 793,53, з циркуляційною пропозицією у 1,00B BSC. Протягом останніх 24 годин BSC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BSC змінився на +0,34% за останню годину та на +2,03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BNB SUPER CYCLE (BSC)

Ринкова капіталізація $ 17,79K$ 17,79K $ 17,79K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,79K$ 17,79K $ 17,79K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BNB SUPER CYCLE — $ 17,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BSC — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,79K.