Яка зараз ціна BNB PEPE?

Живуча ціна BNB PEPE (BNBPEPE) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином BNB PEPE позиціонується на ринку?

Наразі BNB PEPE займає #7845 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴1379051.43511050400000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу BNBPEPE?

Обсяг токенів у обігу BNBPEPE становить 100000000.0 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін BNB PEPE за останню добу?

За останню добу BNB PEPE торгувався в діапазоні від ₴0E-15 (мінімум за 24 години) до ₴0E-15 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки BNB PEPE віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

BNB PEPE досяг найвищого значення за всю історію — ₴0.6340573022325317600000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують BNBPEPE?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для BNB PEPE?

Поточне зміщення ціни на --% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з BNB Chain Ecosystem,Meme,Frog-Themed,The Boy’s Club. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.