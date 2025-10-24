Інформація щодо ціни BNB LION (BNBLION) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) +16,93% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,39% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,39%

Актуальна ціна BNB LION (BNBLION) становить --. За останні 24 години BNBLION торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BNBLION становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BNBLION змінився на -0,00% за останню годину, +16,93% за 24 години та на -19,39% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BNB LION (BNBLION)

Ринкова капіталізація $ 176,46K$ 176,46K $ 176,46K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 176,46K$ 176,46K $ 176,46K Циркуляційне постачання 94 853,62T 94 853,62T 94 853,62T Загальна пропозиція 9,485362450723053e+16 9,485362450723053e+16 9,485362450723053e+16

Поточна ринкова капіталізація BNB LION — $ 176,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BNBLION — 94 853,62T, зі загальною пропозицією 9.485362450723053e+16. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 176,46K.