Інформація щодо ціни BNB GOAT (BGOAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,28% Зміна ціни (1 дн.) +13,94% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,22% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,22%

Актуальна ціна BNB GOAT (BGOAT) становить --. За останні 24 години BGOAT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BGOAT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BGOAT змінився на -0,28% за останню годину, +13,94% за 24 години та на -21,22% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BNB GOAT (BGOAT)

Ринкова капіталізація $ 84,09K$ 84,09K $ 84,09K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 84,09K$ 84,09K $ 84,09K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BNB GOAT — $ 84,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BGOAT — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 84,09K.