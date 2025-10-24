Актуальна ціна BNB GOAT сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BGOAT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BGOAT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна BNB GOAT сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BGOAT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BGOAT на MEXC вже зараз.

Докладніше про BGOAT

Інформація про ціну BGOAT

Whitepaper BGOAT

Офіційний вебсайт BGOAT

Токеноміка BGOAT

Прогноз ціни BGOAT

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип BNB GOAT

Ціна BNB GOAT (BGOAT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BGOAT до USD:

--
----
+13,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни BNB GOAT (BGOAT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:29:50 (UTC+8)

Інформація щодо ціни BNB GOAT (BGOAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,28%

+13,94%

-21,22%

-21,22%

Актуальна ціна BNB GOAT (BGOAT) становить --. За останні 24 години BGOAT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BGOAT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BGOAT змінився на -0,28% за останню годину, +13,94% за 24 години та на -21,22% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BNB GOAT (BGOAT)

$ 84,09K
$ 84,09K$ 84,09K

--
----

$ 84,09K
$ 84,09K$ 84,09K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BNB GOAT — $ 84,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BGOAT — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 84,09K.

Історія ціни BNB GOAT (BGOAT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BNB GOAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BNB GOAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BNB GOAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BNB GOAT до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+13,94%
30 днів$ 0-84,31%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке BNB GOAT (BGOAT)

BNB GOAT ($BGOAT) is a community-driven token on the BNB Chain (BEP-20) that integrates meme culture with a utility-focused ecosystem. The project is designed to address the common lack of long-term utility in community tokens by providing tangible use cases for its holders and supporting content creators. ​The core utilities planned for the $BGOAT token include governance rights within a future Decentralized Autonomous Organization (DAO), staking opportunities for rewards, and access to a creator grants program funded by the ecosystem's treasury. Additionally, token holders can receive marketplace privileges, such as fee discounts and verification badges within community channels. ​Governance is designed to be progressively decentralized, allowing token holders to vote on proposals related to grants and protocol parameters. To promote security and transparency, the project operates with a verified smart contract on BscScan and plans to implement a multi-signature wallet for managing treasury funds. The overall mission is to build a sustainable, community-run ecosystem that moves beyond pure speculation towards practical application and creator support.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс BNB GOAT (BGOAT)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни BNB GOAT (USD)

Скільки коштуватиме BNB GOAT (BGOAT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів BNB GOAT (BGOAT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо BNB GOAT.

Перегляньте прогноз ціни BNB GOAT вже зараз!

BGOAT до місцевих валют

Токеноміка BNB GOAT (BGOAT)

Розуміння токеноміки BNB GOAT (BGOAT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BGOAT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про BNB GOAT (BGOAT)

Скільки сьогодні коштує BNB GOAT (BGOAT)?
Актуальна ціна BGOAT у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BGOAT до USD?
Поточна ціна BGOAT до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація BNB GOAT?
Ринкова капіталізація BGOAT — $ 84,09K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BGOAT?
Циркуляційна пропозиція BGOAT — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BGOAT?
BGOAT досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BGOAT?
Історична мінімальна ціна BGOAT становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BGOAT?
Актуальний обсяг торгівлі BGOAT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BGOAT цього року?
BGOAT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BGOAT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:29:50 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для BNB GOAT (BGOAT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.