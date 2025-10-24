Інформація щодо ціни BNB Frog Inu (BNBFROG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 Мін. за 24 год $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0$ 0,0 $ 0,0 Макс. за 24 год $ 0,0$ 0,0 $ 0,0 Рекордний максимум $ 0,0$ 0,0 $ 0,0 Найнижча ціна $ 0,0$ 0,0 $ 0,0 Зміна ціни (за 1 год) -0,02% Зміна ціни (1 дн.) -1,92% Зміна ціни (за 7 дн.) +32,63% Зміна ціни (за 7 дн.) +32,63%

Актуальна ціна BNB Frog Inu (BNBFROG) становить $0. За останні 24 години BNBFROG торгувався між мінімумом у $ 0,0 і максимумом у $ 0,0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BNBFROG становить $ 0,0, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0.

Що стосується короткострокових результатів, то BNBFROG змінився на -0,02% за останню годину, -1,92% за 24 години та на +32,63% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BNB Frog Inu (BNBFROG)

Ринкова капіталізація $ 1,30M$ 1,30M $ 1,30M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,41M$ 1,41M $ 1,41M Циркуляційне постачання 8 519 880 230 176,20T 8 519 880 230 176,20T 8 519 880 230 176,20T Загальна пропозиція 9,2599401150881e+24 9,2599401150881e+24 9,2599401150881e+24

Поточна ринкова капіталізація BNB Frog Inu — $ 1,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BNBFROG — 8 519 880 230 176,20T, зі загальною пропозицією 9.2599401150881e+24. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,41M.