Інформація щодо ціни BNB DOGE (BOGE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00118783$ 0,00118783 $ 0,00118783 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,06% Зміна ціни (1 дн.) +2,47% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,28% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,28%

Актуальна ціна BNB DOGE (BOGE) становить --. За останні 24 години BOGE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BOGE становить $ 0,00118783, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BOGE змінився на -0,06% за останню годину, +2,47% за 24 години та на -10,28% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BNB DOGE (BOGE)

Ринкова капіталізація $ 22,10K$ 22,10K $ 22,10K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,10K$ 22,10K $ 22,10K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BNB DOGE — $ 22,10K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOGE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,10K.