Сьогоднішня ціна BNB Diamond (BNBD)

Поточна ціна BNB Diamond (BNBD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BNBD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BNB Diamond:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.66 USD

- зміна ціни BNB Diamond протягом дня — +0.70%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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