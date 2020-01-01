Токеноміка BNB Card (BNBCARD) Дізнайтеся ключову інформацію про BNB Card (BNBCARD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BNB Card (BNBCARD) BNBCard is a memecoin on BSC. It was deployed because of the trending of https://bnb-card.vercel.app/. Even the cofounder of Binance He Yi has engaged with the BNB card. We have the unique narrative and most of the Chinese community and KOLs have shown interested in BNB Card. We have reached 30m+ trading volume in less than 20h. It was launched 20h ago (18th April) and CTOed by some Chinese holders. The community has planned for Twitter raiding and spaces along with meme contest. Also we have entered $4.4M Binance Liquidity Pool Support competition currently ranked as no.1. Офіційний вебсайт: https://bnbcard-bsc.com/ Купити BNBCARD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BNB Card (BNBCARD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BNB Card (BNBCARD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,53M $ 1,53M $ 1,53M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,53M $ 1,53M $ 1,53M Історичний максимум: $ 0,01981881 $ 0,01981881 $ 0,01981881 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00150985 $ 0,00150985 $ 0,00150985 Дізнайтеся більше про ціну BNB Card (BNBCARD)

Токеноміка BNB Card (BNBCARD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BNB Card (BNBCARD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BNBCARD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BNBCARD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BNBCARD, досліджуйте ціну токена BNBCARD в реальному часі!

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