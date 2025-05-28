Ціна BNB Card (BNBCARD)
Поточна ціна BNB Card (BNBCARD) сьогодні становить 0,00134896 USD з ринковою капіталізацією $ 1,35M USD. Ціна BNBCARD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BNB Card:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BNB Card протягом дня — -8,06%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BNB Card до USD становила $ -0,000118347384416943.
За останні 30 днів зміна ціни BNB Card до USD становила $ -0,0001172305.
За останні 60 днів зміна ціни BNB Card до USD становила $ -0,0008368696.
За останні 90 днів зміна ціни BNB Card до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000118347384416943
|-8,06%
|30 днів
|$ -0,0001172305
|-8,69%
|60 днів
|$ -0,0008368696
|-62,03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BNB Card: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,95%
-8,06%
+23,55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BNBCard is a memecoin on BSC. It was deployed because of the trending of https://bnb-card.vercel.app/. Even the cofounder of Binance He Yi has engaged with the BNB card. We have the unique narrative and most of the Chinese community and KOLs have shown interested in BNB Card. We have reached 30m+ trading volume in less than 20h. It was launched 20h ago (18th April) and CTOed by some Chinese holders. The community has planned for Twitter raiding and spaces along with meme contest. Also we have entered $4.4M Binance Liquidity Pool Support competition currently ranked as no.1.
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