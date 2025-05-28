Сьогоднішня ціна BNB Card (BNBCARD)

Поточна ціна BNB Card (BNBCARD) сьогодні становить 0,00134896 USD з ринковою капіталізацією $ 1,35M USD. Ціна BNBCARD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BNB Card:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BNB Card протягом дня — -8,06%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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