Сьогоднішня ціна BNB Bank (BBK)

Поточна ціна BNB Bank (BBK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BBK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BNB Bank:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.66 USD

- зміна ціни BNB Bank протягом дня — -7.27%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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