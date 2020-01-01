Токеноміка BNB Agents (BNBAI) Дізнайтеся ключову інформацію про BNB Agents (BNBAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BNB Agents (BNBAI) BNB Agents serve as a hub for AI Agents on the BNB Chain. Powered by $BNBAI, a unified currency for all AI, and build on the operating system designed for inclusive intelligence, this platform forms the foundation of the Agentive Economy. It enables the creation and operation of dynamic AI Agents tailored to diverse use cases. With $BNBAI at its core, BNB Agents seamlessly integrates AI capabilities with blockchain, redefining how intelligence and autonomy function within decentralized ecosystems. Офіційний вебсайт: https://bnbagents.ai/ Whitepaper: https://docs.bnbagents.ai/ Купити BNBAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BNB Agents (BNBAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BNB Agents (BNBAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 70,49K $ 70,49K $ 70,49K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 958,04M $ 958,04M $ 958,04M FDV (повністю розведена вартість): $ 73,58K $ 73,58K $ 73,58K Історичний максимум: $ 0,01153989 $ 0,01153989 $ 0,01153989 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну BNB Agents (BNBAI)

Токеноміка BNB Agents (BNBAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BNB Agents (BNBAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BNBAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BNBAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BNBAI, досліджуйте ціну токена BNBAI в реальному часі!

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