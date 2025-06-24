Ціна BNB Agents (BNBAI)
Поточна ціна BNB Agents (BNBAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 137.22K USD. Ціна BNBAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BNB Agents:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BNB Agents протягом дня — +11.74%
- циркуляційна пропозиція – 958.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BNB Agents до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BNB Agents до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BNB Agents до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BNB Agents до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+11.74%
|30 днів
|$ 0
|-15.07%
|60 днів
|$ 0
|-8.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BNB Agents: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.96%
+11.74%
-14.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BNB Agents serve as a hub for AI Agents on the BNB Chain. Powered by $BNBAI, a unified currency for all AI, and build on the operating system designed for inclusive intelligence, this platform forms the foundation of the Agentive Economy. It enables the creation and operation of dynamic AI Agents tailored to diverse use cases. With $BNBAI at its core, BNB Agents seamlessly integrates AI capabilities with blockchain, redefining how intelligence and autonomy function within decentralized ecosystems.
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