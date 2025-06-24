Сьогоднішня ціна BNB Agents (BNBAI)

Поточна ціна BNB Agents (BNBAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 137.22K USD. Ціна BNBAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BNB Agents:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BNB Agents протягом дня — +11.74%

- циркуляційна пропозиція – 958.04M USD

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