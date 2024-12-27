Сьогоднішня ціна BMX (BMX)

Поточна ціна BMX (BMX) сьогодні становить 13.97 USD з ринковою капіталізацією $ 38.56M USD. Ціна BMX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BMX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.95M USD

- зміна ціни BMX протягом дня — +84.38%

- циркуляційна пропозиція – 2.76M USD

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