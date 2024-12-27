Ціна BMX (BMX)
Поточна ціна BMX (BMX) сьогодні становить 13.97 USD з ринковою капіталізацією $ 38.56M USD. Ціна BMX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BMX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.95M USD
- зміна ціни BMX протягом дня — +84.38%
- циркуляційна пропозиція – 2.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BMX до USD становила $ +6.39.
За останні 30 днів зміна ціни BMX до USD становила $ +11.6094024860.
За останні 60 днів зміна ціни BMX до USD становила $ +32.7226420730.
За останні 90 днів зміна ціни BMX до USD становила $ +12.6050475568114797.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +6.39
|+84.38%
|30 днів
|$ +11.6094024860
|+83.10%
|60 днів
|$ +32.7226420730
|+234.24%
|90 днів
|$ +12.6050475568114797
|+923.48%
Останній аналіз цін BMX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.31%
+84.38%
+280.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? BMX by Morphex is a spot and margin DEX on Base, focusing on capital efficiency for liquidity providers. What makes your project unique? Our leading product, wBLT, is an auto-compounding wrapper for BLT - BMX Liquidity Token, or the market-making liquidity for the platform. With wBLT, users are able to open up new opportunities, such as LPing with our governance token BMX for further rewards or using it as collateral to borrow against. History of your project. Originally launched as Morpheus Swap in 2021 on Fantom, the protocol has evolved into a DEX that offers spot and margin trading on 3 different chains, with BMX also having unique features in tokenomics. What’s next for your project? Scaling users and liquidity on Base, as well as increasing adoption of wBLT through external integrations. What can your token be used for? BMX can be used for governance and to receive rewards through the BMX-wBLT LP.
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