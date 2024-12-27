Сьогоднішня ціна BMS Coin (BMS)

Поточна ціна BMS Coin (BMS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 112.43K USD. Ціна BMS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BMS Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 109.39 USD

- зміна ціни BMS Coin протягом дня — +2.07%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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