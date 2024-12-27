Ціна BMS Coin (BMS)
Поточна ціна BMS Coin (BMS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 112.43K USD. Ціна BMS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BMS Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 109.39 USD
- зміна ціни BMS Coin протягом дня — +2.07%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BMS Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BMS Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BMS Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BMS Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.07%
|30 днів
|$ 0
|-62.25%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BMS Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.85%
+2.07%
-21.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The biggest meme on tron has arrived grab a drink, and trade some BMS - responsibly (or not)! BMS: Born from a meme, inspired by Justin Sun’s epic “BUY MY SHITCOIN” moment! Our mascot, none other than a wild, adventurous Justin Sun, will be causing chaos and having a blast on the Tron blockchain. With staking, utility, and endless meme magic, BMS keeps crypto right where it belongs—in crypto! Created to honour justinsun and shake up the #Tron memecoin space! Like Justin said: Buy My Shitcoin! $BMS to the sun!
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