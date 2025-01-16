Ціна BMP ($BMP)
Поточна ціна BMP ($BMP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BMP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.89 USD
- зміна ціни BMP протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BMP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BMP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BMP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BMP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-13.19%
|60 днів
|$ 0
|-42.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BMP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BMP is a BRC-20 token claimable by Bitmap land holders.
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