Сьогоднішня ціна Bluzelle

Поточна ціна Bluzelle (BLZ) сьогодні становить $ 0.00615673, зі зміною 2.03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BLZ до USD становить $ 0.00615673 за BLZ.

Bluzelle наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2,924,890, з циркуляційною пропозицією у 475.72M BLZ. Протягом останніх 24 годин BLZ торгувався між $ 0.00610977 (мінімум) та $ 0.00628544 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.783089, тоді як історичний мінімум — $ 0.00579292.

У короткостроковій динаміці BLZ змінився на +0.09% за останню годину та на -2.21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 53.75K.

Ринкова інформація щодо Bluzelle (BLZ)

Ринкова капіталізація $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M Обсяг (за 24 год) $ 53.75K$ 53.75K $ 53.75K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M Циркуляційне постачання 475.72M 475.72M 475.72M Загальна пропозиція 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Bluzelle — $ 2.92M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 53.75K. Циркуляційна пропозиція BLZ — 475.72M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3.07M.