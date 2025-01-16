Ціна Blurt (BLURT)
Поточна ціна Blurt (BLURT) сьогодні становить 0.00289859 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLURT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blurt:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.72 USD
- зміна ціни Blurt протягом дня — +2.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blurt до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Blurt до USD становила $ -0.0002519034.
За останні 60 днів зміна ціни Blurt до USD становила $ -0.0000174892.
За останні 90 днів зміна ціни Blurt до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.56%
|30 днів
|$ -0.0002519034
|-8.69%
|60 днів
|$ -0.0000174892
|-0.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Blurt: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
+2.56%
-2.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Blurt is a blockchain Social Media project that rewards its users from a daily rewards pool for posting good content. Blurt solves the downvote predicament by not including downvotes in the native chain logic and stands for free speech, liberty and freedom!
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