Сьогоднішня ціна Blurt (BLURT)

Поточна ціна Blurt (BLURT) сьогодні становить 0.00289859 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLURT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blurt:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.72 USD

- зміна ціни Blurt протягом дня — +2.56%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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