Інформація щодо ціни Blunt (BLUNT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001098 $ 0,00001098 $ 0,00001098 Мін. за 24 год $ 0,00001731 $ 0,00001731 $ 0,00001731 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001098$ 0,00001098 $ 0,00001098 Макс. за 24 год $ 0,00001731$ 0,00001731 $ 0,00001731 Рекордний максимум $ 0,00133089$ 0,00133089 $ 0,00133089 Найнижча ціна $ 0,00000939$ 0,00000939 $ 0,00000939 Зміна ціни (за 1 год) -0,56% Зміна ціни (1 дн.) -35,98% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,30% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,30%

Актуальна ціна Blunt (BLUNT) становить $0,00001106. За останні 24 години BLUNT торгувався між мінімумом у $ 0,00001098 і максимумом у $ 0,00001731, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BLUNT становить $ 0,00133089, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000939.

Що стосується короткострокових результатів, то BLUNT змінився на -0,56% за останню годину, -35,98% за 24 години та на -9,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Blunt (BLUNT)

Ринкова капіталізація $ 10,99K$ 10,99K $ 10,99K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,99K$ 10,99K $ 10,99K Циркуляційне постачання 993,75M 993,75M 993,75M Загальна пропозиція 993 754 980,150596 993 754 980,150596 993 754 980,150596

Поточна ринкова капіталізація Blunt — $ 10,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BLUNT — 993,75M, зі загальною пропозицією 993754980.150596. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,99K.