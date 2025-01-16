Ціна Blunny (BLUNNY)
Поточна ціна Blunny (BLUNNY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLUNNY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blunny:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 104.18 USD
- зміна ціни Blunny протягом дня — +7.49%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blunny до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Blunny до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Blunny до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Blunny до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.49%
|30 днів
|$ 0
|-59.67%
|60 днів
|$ 0
|-49.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Blunny: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
+7.49%
-6.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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