Сьогоднішня ціна Blunny (BLUNNY)

Поточна ціна Blunny (BLUNNY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLUNNY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blunny:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 104.18 USD

- зміна ціни Blunny протягом дня — +7.49%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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