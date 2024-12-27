Ціна BlueSparrow (BLUESPARROW)
Поточна ціна BlueSparrow (BLUESPARROW) сьогодні становить 0.02508161 USD з ринковою капіталізацією $ 1.09M USD. Ціна BLUESPARROW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BlueSparrow:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.75 USD
- зміна ціни BlueSparrow протягом дня — -1.20%
- циркуляційна пропозиція – 43.59M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BlueSparrow до USD становила $ -0.00030615984096838.
За останні 30 днів зміна ціни BlueSparrow до USD становила $ -0.0051372429.
За останні 60 днів зміна ціни BlueSparrow до USD становила $ -0.0006196938.
За останні 90 днів зміна ціни BlueSparrow до USD становила $ -0.00742191374514208.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00030615984096838
|-1.20%
|30 днів
|$ -0.0051372429
|-20.48%
|60 днів
|$ -0.0006196938
|-2.47%
|90 днів
|$ -0.00742191374514208
|-22.83%
Останній аналіз цін BlueSparrow: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.20%
-9.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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