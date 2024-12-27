Сьогоднішня ціна BlueSparrow (BLUESPARROW)

Поточна ціна BlueSparrow (BLUESPARROW) сьогодні становить 0.02508161 USD з ринковою капіталізацією $ 1.09M USD. Ціна BLUESPARROW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BlueSparrow:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.75 USD

- зміна ціни BlueSparrow протягом дня — -1.20%

- циркуляційна пропозиція – 43.59M USD

Отримуйте оновлення цін BLUESPARROW до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BLUESPARROW.