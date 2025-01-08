Ціна BlueLotusDAO (BLDT)
Поточна ціна BlueLotusDAO (BLDT) сьогодні становить 0.06584 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BlueLotusDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.56K USD
- зміна ціни BlueLotusDAO протягом дня — -4.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BlueLotusDAO до USD становила $ -0.00311600417139926.
За останні 30 днів зміна ціни BlueLotusDAO до USD становила $ -0.0381715761.
За останні 60 днів зміна ціни BlueLotusDAO до USD становила $ -0.0122613436.
За останні 90 днів зміна ціни BlueLotusDAO до USD становила $ +0.02790495804725735.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00311600417139926
|-4.51%
|30 днів
|$ -0.0381715761
|-57.97%
|60 днів
|$ -0.0122613436
|-18.62%
|90 днів
|$ +0.02790495804725735
|+73.56%
Останній аналіз цін BlueLotusDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.40%
-4.51%
-11.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BlueLotusDAO is the best place to trade and earn on networks such as Genesys Network, Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Avax (Coming Soon); you can get the best rates for your token swaps and earn more with your token assets. Both in V2/V3. As DeFi's first multi-chain Dynamic Market Maker and the main protocol in BlueLotusDAO's liquidity hub, our platform is both a decentralized exchange (DEX) aggregator and a liquidity source with capital-efficient liquidity pools that earns fees for liquidity providers. Unlike the static/fixed nature of a typical AMM/DEX and other liquidity platforms in the space, BlueLotusDAO is designed to maximize the use of capital by enabling liquidity aggregation for the best rates, extremely high capital efficiency, and reacting to market conditions to optimize returns for liquidity providers.
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