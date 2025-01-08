Сьогоднішня ціна BlueLotusDAO (BLDT)

Поточна ціна BlueLotusDAO (BLDT) сьогодні становить 0.06584 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLDT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BlueLotusDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.56K USD

- зміна ціни BlueLotusDAO протягом дня — -4.51%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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