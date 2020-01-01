Токеноміка Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) Дізнайтеся ключову інформацію про Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) BLUEBERRY: A Community-Owned Crypto Project for the Ages In a world where cryptocurrency projects are often driven by profit and speculation, it's refreshing to see a community-owned initiative like BLUEBERRY that prioritizes the well-being of its users above all else. This innovative project has been making waves in the crypto space with its unique approach to governance, transparency, and community engagement. A Decentralized and Community-Driven Approach BLUEBERRY is built on the principles of decentralization and community ownership. The project's governance model is designed to ensure that decision-making power is distributed among the community, rather than being concentrated in the hands of a few individuals or organizations. This approach not only promotes fairness and equity but also fosters a sense of ownership and responsibility among community members. Офіційний вебсайт: https://x.com/JacobCanfield/status/1913039326142660898 Купити BLUEBERRY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,62K $ 10,62K $ 10,62K Загальна пропозиція: $ 995,07M $ 995,07M $ 995,07M Циркуляційна пропозиція: $ 995,07M $ 995,07M $ 995,07M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,62K $ 10,62K $ 10,62K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY)

Токеноміка Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BLUEBERRY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BLUEBERRY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BLUEBERRY, досліджуйте ціну токена BLUEBERRY в реальному часі!

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