Ціна Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY)
Поточна ціна Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.80K USD. Ціна BLUEBERRY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blueberry The Squirrel:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Blueberry The Squirrel протягом дня — +3.37%
- циркуляційна пропозиція – 995.25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blueberry The Squirrel до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Blueberry The Squirrel до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Blueberry The Squirrel до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Blueberry The Squirrel до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.37%
|30 днів
|$ 0
|-49.98%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Blueberry The Squirrel: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
+3.37%
+8.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BLUEBERRY: A Community-Owned Crypto Project for the Ages In a world where cryptocurrency projects are often driven by profit and speculation, it's refreshing to see a community-owned initiative like BLUEBERRY that prioritizes the well-being of its users above all else. This innovative project has been making waves in the crypto space with its unique approach to governance, transparency, and community engagement. A Decentralized and Community-Driven Approach BLUEBERRY is built on the principles of decentralization and community ownership. The project's governance model is designed to ensure that decision-making power is distributed among the community, rather than being concentrated in the hands of a few individuals or organizations. This approach not only promotes fairness and equity but also fosters a sense of ownership and responsibility among community members.
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