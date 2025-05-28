Сьогоднішня ціна Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY)

Поточна ціна Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.80K USD. Ціна BLUEBERRY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blueberry The Squirrel:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Blueberry The Squirrel протягом дня — +3.37%

- циркуляційна пропозиція – 995.25M USD

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