Ціна Blueberry (BLB)
Поточна ціна Blueberry (BLB) сьогодні становить 0.001366 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blueberry:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 449.00 USD
- зміна ціни Blueberry протягом дня — -0.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blueberry до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Blueberry до USD становила $ +0.0004850002.
За останні 60 днів зміна ціни Blueberry до USD становила $ -0.0000814273.
За останні 90 днів зміна ціни Blueberry до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.04%
|30 днів
|$ +0.0004850002
|+35.51%
|60 днів
|$ -0.0000814273
|-5.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Blueberry: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.04%
+23.98%
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