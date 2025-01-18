Сьогоднішня ціна Blueberry (BLB)

Поточна ціна Blueberry (BLB) сьогодні становить 0.001366 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blueberry:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 449.00 USD

- зміна ціни Blueberry протягом дня — -0.04%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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