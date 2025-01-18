Ціна BlueBenx (BENX)
Поточна ціна BlueBenx (BENX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BENX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BlueBenx:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.38 USD
- зміна ціни BlueBenx протягом дня — -0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BlueBenx до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BlueBenx до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BlueBenx до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BlueBenx до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.00%
|30 днів
|$ 0
|-61.11%
|60 днів
|$ 0
|+13.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BlueBenx: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.00%
+0.05%
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