Сьогоднішня ціна BLUEART TOKEN (BLA)

Поточна ціна BLUEART TOKEN (BLA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BLUEART TOKEN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.73K USD

- зміна ціни BLUEART TOKEN протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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