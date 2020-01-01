Токеноміка Blue Whale (WHALE) Дізнайтеся ключову інформацію про Blue Whale (WHALE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Blue Whale (WHALE) Blue Whale is a meme token on the Solana blockchain. The Team wanted to create something fun as a tribute to the largest mammals on Earth (The Blue Whale). Whales are beautiful creates that have an almost mystical energy to them. We have seen the success of projects like Doge, Bonk, Pepe, Coq, Kimbo and others and wanted to creates something just as powerful. We also saw that there are many scam coins launched and we wanted to create a safe place for crypto enthusiasts to invest. This is the energy behind the creation of Blue Whale. Офіційний вебсайт: https://www.bluewhale.wtf Купити WHALE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Blue Whale (WHALE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Blue Whale (WHALE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 38.01K $ 38.01K $ 38.01K Загальна пропозиція: $ 24.00B $ 24.00B $ 24.00B Циркуляційна пропозиція: $ 24.00B $ 24.00B $ 24.00B FDV (повністю розведена вартість): $ 38.01K $ 38.01K $ 38.01K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Blue Whale (WHALE)

Токеноміка Blue Whale (WHALE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Blue Whale (WHALE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WHALE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WHALE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WHALE, досліджуйте ціну токена WHALE в реальному часі!

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