Сьогоднішня ціна Blue Whale (WHALE)

Поточна ціна Blue Whale (WHALE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 189.88K USD. Ціна WHALE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blue Whale:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 606.72 USD

- зміна ціни Blue Whale протягом дня — -5.48%

- циркуляційна пропозиція – 24.00B USD

Отримуйте оновлення цін WHALE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WHALE.