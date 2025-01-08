Ціна blue on base ($BLUE)
Поточна ціна blue on base ($BLUE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BLUE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності blue on base:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.41 USD
- зміна ціни blue on base протягом дня — +149.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни blue on base до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни blue on base до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни blue on base до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни blue on base до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+149.64%
|30 днів
|$ 0
|-18.42%
|60 днів
|$ 0
|+10.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін blue on base: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+149.64%
+55.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
what is $blue? the first-ever base metameme, a digital zeitgeist, and a beacon of innovation in the web3 realm. a new way to think alpha. $blue is the pulse of a movement that spans across memes, art, and the very notion of progress. we embrace the meme economy, but challenge it with a plot twist. blue is the first-ever metameme — a blue color that encapsulates the spirit behind every meme in the digital expanse. we echo the collective voice of a new digital dawn. it’s time to go $blue. $blue encapsulates the entire spectrum of what it means to be a part of the blue meme culture. a metameme — the apex of all blue-themed memecoins out there, no matter what shade of blue, from the deepest cobalt to the brightest cerulean, each carrying a story, a meme, and a moment in the vast expanse of the internet. we combine their strength and send it to the blue sky.
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