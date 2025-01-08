Сьогоднішня ціна blue on base ($BLUE)

Поточна ціна blue on base ($BLUE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BLUE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності blue on base:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.41 USD

- зміна ціни blue on base протягом дня — +149.64%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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