Ціна Blue Kirby (KIRBY)
Поточна ціна Blue Kirby (KIRBY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KIRBY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blue Kirby:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.35 USD
- зміна ціни Blue Kirby протягом дня — -11.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blue Kirby до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Blue Kirby до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Blue Kirby до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Blue Kirby до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.09%
|30 днів
|$ 0
|-84.18%
|60 днів
|$ 0
|-76.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Blue Kirby: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.85%
-11.09%
-0.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Blue Kirby, the iconic mascot of Fantom, is a symbol of decentralization and transparency with a commitment to zero tax and a renounced contract. The project prioritizes fair distribution with a 12-year locked liquidity and 100% of tokens were added to liquidity. With no dev tokens, Blue Kirby demonstrates a steadfast dedication to equality. Blue Kirby is focused on sustainable growth while staying true to its core values.
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