Ціна Blue Frog (BLUEFROG)
Поточна ціна Blue Frog (BLUEFROG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLUEFROG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blue Frog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.73 USD
- зміна ціни Blue Frog протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blue Frog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Blue Frog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Blue Frog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Blue Frog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-4.91%
|60 днів
|$ 0
|+5.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Blue Frog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+12.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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