Сьогоднішня ціна Blue Frog (BLUEFROG)

Поточна ціна Blue Frog (BLUEFROG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLUEFROG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blue Frog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.73 USD

- зміна ціни Blue Frog протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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