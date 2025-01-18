Ціна Blue Chip (CHIP)
Поточна ціна Blue Chip (CHIP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHIP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blue Chip:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.14 USD
- зміна ціни Blue Chip протягом дня — -3.82%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blue Chip до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Blue Chip до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Blue Chip до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Blue Chip до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.82%
|30 днів
|$ 0
|-49.70%
|60 днів
|$ 0
|-73.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Blue Chip: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.09%
-3.82%
-5.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Literally the first Blue $Chip on BaseChain
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