Ціна Blue Butt Cheese (BBC)
Поточна ціна Blue Butt Cheese (BBC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 49.47K USD. Ціна BBC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blue Butt Cheese:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 918.69 USD
- зміна ціни Blue Butt Cheese протягом дня — -5.81%
- циркуляційна пропозиція – 674.81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blue Butt Cheese до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Blue Butt Cheese до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Blue Butt Cheese до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Blue Butt Cheese до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.81%
|30 днів
|$ 0
|-42.56%
|60 днів
|$ 0
|-95.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Blue Butt Cheese: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
-5.81%
-2.02%
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