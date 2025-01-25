Сьогоднішня ціна Blue Butt Cheese (BBC)

Поточна ціна Blue Butt Cheese (BBC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 49.47K USD. Ціна BBC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blue Butt Cheese:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 918.69 USD

- зміна ціни Blue Butt Cheese протягом дня — -5.81%

- циркуляційна пропозиція – 674.81M USD

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