Інформація щодо ціни Blue Apu ($BAPU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00001026 Макс. за 24 год $ 0,00001085 Рекордний максимум $ 0,00019161 Найнижча ціна $ 0,00000987 Зміна ціни (за 1 год) -0,54% Зміна ціни (1 дн.) +5,04% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,72%

Актуальна ціна Blue Apu ($BAPU) становить $0,00001079. За останні 24 години $BAPU торгувався між мінімумом у $ 0,00001026 і максимумом у $ 0,00001085, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум $BAPU становить $ 0,00019161, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000987.

Що стосується короткострокових результатів, то $BAPU змінився на -0,54% за останню годину, +5,04% за 24 години та на -20,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Blue Apu ($BAPU)

Ринкова капіталізація $ 9,98K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,98K Циркуляційне постачання 924,64M Загальна пропозиція 924 640 185,7404035

Поточна ринкова капіталізація Blue Apu — $ 9,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $BAPU — 924,64M, зі загальною пропозицією 924640185.7404035. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,98K.