Сьогоднішня ціна Blue Agent

Поточна ціна Blue Agent (BLUEAGENT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BLUEAGENT до USD становить $ 0 за BLUEAGENT.

Blue Agent наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 33 815, з циркуляційною пропозицією у 100,00B BLUEAGENT. Протягом останніх 24 годин BLUEAGENT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BLUEAGENT змінився на +0,51% за останню годину та на -4,94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Blue Agent (BLUEAGENT)

Ринкова капіталізація $ 33,82K$ 33,82K $ 33,82K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 33,82K$ 33,82K $ 33,82K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація Blue Agent — $ 33,82K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BLUEAGENT — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 33,82K.