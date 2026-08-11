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Поточна ціна Blue Agent сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BLUEAGENT становить 33 815 USD. Відстежуйте оновлення цін BLUEAGENT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Blue Agent сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BLUEAGENT становить 33 815 USD. Відстежуйте оновлення цін BLUEAGENT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BLUEAGENT

Інформація про ціну BLUEAGENT

Що таке BLUEAGENT

Офіційний вебсайт BLUEAGENT

Токеноміка BLUEAGENT

Прогноз ціни BLUEAGENT

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Ціна Blue Agent (BLUEAGENT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BLUEAGENT до USD:

$0,000000337773
$0,000000337773$0,000000337773
-2,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Blue Agent (BLUEAGENT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:45:37 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Blue Agent

Поточна ціна Blue Agent (BLUEAGENT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BLUEAGENT до USD становить $ 0 за BLUEAGENT.

Blue Agent наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 33 815, з циркуляційною пропозицією у 100,00B BLUEAGENT. Протягом останніх 24 годин BLUEAGENT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BLUEAGENT змінився на +0,51% за останню годину та на -4,94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Blue Agent (BLUEAGENT)

$ 33,82K
$ 33,82K$ 33,82K

--
----

$ 33,82K
$ 33,82K$ 33,82K

100,00B
100,00B 100,00B

99 999 999 999,99998
99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація Blue Agent — $ 33,82K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BLUEAGENT — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 33,82K.

Історія ціни Blue Agent у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,51%

-2,59%

-4,94%

-4,94%

Історія ціни Blue Agent (BLUEAGENT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blue Agent до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Blue Agent до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Blue Agent до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Blue Agent до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-2,59%
30 днів$ 0-50,76%
60 днів$ 0-61,97%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Blue Agent

Прогноз ціни Blue Agent (BLUEAGENT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BLUEAGENT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Blue Agent (BLUEAGENT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Blue Agent потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Blue Agent у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BLUEAGENT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Blue Agent.

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Про Blue Agent

Яка зараз ціна торгівлі Blue Agent?

Поточна ціна торгівлі Blue Agent становить ₴, оновлюється в реальному часі. Ця ціна відображає агреговані дані з кількох ринків, забезпечуючи точне відображення глобального попиту та пропозиції.

Яка обсяг торгівлі BLUEAGENT?

BLUEAGENT зафіксував 24-годинний обсяг торгівлі у розмірі ₴--. Цей показник важливий для оцінки ліквідності — більший обсяг, як правило, свідчить про більш активні ринки та більш плавну виконання замовлень.

Які цінові показники Blue Agent сьогодні?

За останні 24 години Blue Agent зазнав зміни ціни на -2.59%. Позитивна тенденція вказує на більший попит, тоді як негативна тенденція може свідчити про короткостроковий тиск продавців або загальний спад на ринку.

У якому діапазоні цін торгується Blue Agent сьогодні?

Протягом останнього дня Blue Agent коливався між ₴ і ₴, що дає трейдерам уявлення про внутрішньоденну волатильність та потенційні рівні підтримки й опору.

Люди також запитують: Інші запитання про Blue Agent

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:45:37 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Blue Agent (BLUEAGENT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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