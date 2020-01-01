Токеноміка Blubia (BLUBIA) Дізнайтеся ключову інформацію про Blubia (BLUBIA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Blubia (BLUBIA) $BLUBIA is the Queen of the Sui Oceans! While $BLUB brings the chaotic and degenerate energy, $BLUBIA embodies a wild yet graceful presence, blending the playful humor of meme culture with an undeniable strength and elegance. However, $BLUBIA is more than just jokes; it represents a deeper connection to its community, allowing members to engage not only in market speculation but also in a shared narrative and mythology that makes them feel part of something bigger. As the Queen of the Sui Oceans 🌊🐟, $BLUBIA represents both strength and beauty. It's character-driven narrative sets her apart from other meme coins by adding a lore-based dimension. At its core, $BLUBIA is a community-driven token, created for fun and as a way to channel market sentiment into something meaningful. Офіційний вебсайт: https://blubiasui.com/ Купити BLUBIA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Blubia (BLUBIA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Blubia (BLUBIA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 16,65K $ 16,65K $ 16,65K Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 16,65K $ 16,65K $ 16,65K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Blubia (BLUBIA)

Токеноміка Blubia (BLUBIA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Blubia (BLUBIA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BLUBIA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BLUBIA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BLUBIA, досліджуйте ціну токена BLUBIA в реальному часі!

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