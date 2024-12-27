Сьогоднішня ціна Blubia (BLUBIA)

Поточна ціна Blubia (BLUBIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 92.74K USD. Ціна BLUBIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blubia:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 892.65 USD

- зміна ціни Blubia протягом дня — -10.00%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

Отримуйте оновлення цін BLUBIA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BLUBIA.