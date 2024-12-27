Ціна Blubia (BLUBIA)
Поточна ціна Blubia (BLUBIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 92.74K USD. Ціна BLUBIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blubia:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 892.65 USD
- зміна ціни Blubia протягом дня — -10.00%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blubia до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Blubia до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Blubia до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Blubia до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.00%
|30 днів
|$ 0
|+203.53%
|60 днів
|$ 0
|+243.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Blubia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.38%
-10.00%
+1.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BLUBIA is the Queen of the Sui Oceans! While $BLUB brings the chaotic and degenerate energy, $BLUBIA embodies a wild yet graceful presence, blending the playful humor of meme culture with an undeniable strength and elegance. However, $BLUBIA is more than just jokes; it represents a deeper connection to its community, allowing members to engage not only in market speculation but also in a shared narrative and mythology that makes them feel part of something bigger. As the Queen of the Sui Oceans 🌊🐟, $BLUBIA represents both strength and beauty. It's character-driven narrative sets her apart from other meme coins by adding a lore-based dimension. At its core, $BLUBIA is a community-driven token, created for fun and as a way to channel market sentiment into something meaningful.
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