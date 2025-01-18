Ціна Blubi (BLUBI)
Поточна ціна Blubi (BLUBI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLUBI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blubi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.41 USD
- зміна ціни Blubi протягом дня — +3.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blubi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Blubi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Blubi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Blubi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.00%
|30 днів
|$ 0
|-17.34%
|60 днів
|$ 0
|-5.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Blubi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.35%
+3.00%
-3.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Blubi, the lovable adventurer, dreams of reaching celestial heights, with the moon as its ultimate destination. Its boundless spirit and twinkling eyes reflect the luminescent allure overhead, guiding its journey through the vast expanse of wonder and whimsy.
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