Сьогоднішня ціна BLUB

Поточна ціна BLUB (BLUB) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.50% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BLUB до USD становить $ 0 за BLUB.

BLUB наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 834,979, з циркуляційною пропозицією у 420.69T BLUB. Протягом останніх 24 годин BLUB торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BLUB змінився на -0.19% за останню годину та на +6.50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BLUB (BLUB)

Ринкова капіталізація $ 834.98K$ 834.98K $ 834.98K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 834.98K$ 834.98K $ 834.98K Циркуляційне постачання 420.69T 420.69T 420.69T Загальна пропозиція 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація BLUB — $ 834.98K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BLUB — 420.69T, зі загальною пропозицією 420690000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 834.98K.