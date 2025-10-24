Інформація щодо ціни BLOXWAP (BLOXWAP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00124701 $ 0,00124701 $ 0,00124701 Мін. за 24 год $ 0,00158333 $ 0,00158333 $ 0,00158333 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00124701$ 0,00124701 $ 0,00124701 Макс. за 24 год $ 0,00158333$ 0,00158333 $ 0,00158333 Рекордний максимум $ 0,00230684$ 0,00230684 $ 0,00230684 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,43% Зміна ціни (1 дн.) +3,81% Зміна ціни (за 7 дн.) +12,69% Зміна ціни (за 7 дн.) +12,69%

Актуальна ціна BLOXWAP (BLOXWAP) становить $0,00133349. За останні 24 години BLOXWAP торгувався між мінімумом у $ 0,00124701 і максимумом у $ 0,00158333, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BLOXWAP становить $ 0,00230684, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BLOXWAP змінився на +1,43% за останню годину, +3,81% за 24 години та на +12,69% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BLOXWAP (BLOXWAP)

Ринкова капіталізація $ 1,33M$ 1,33M $ 1,33M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,33M$ 1,33M $ 1,33M Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 990 001,286389 999 990 001,286389 999 990 001,286389

Поточна ринкова капіталізація BLOXWAP — $ 1,33M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BLOXWAP — 999,99M, зі загальною пропозицією 999990001.286389. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,33M.