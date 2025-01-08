Ціна BloxSIM (BSIM)
Поточна ціна BloxSIM (BSIM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.68K USD. Ціна BSIM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BloxSIM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 85.39 USD
- зміна ціни BloxSIM протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 94.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BloxSIM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BloxSIM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BloxSIM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BloxSIM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+12.03%
|60 днів
|$ 0
|+34.54%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BloxSIM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-2.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to the future of telecommunications, where decentralization meets mobile connectivity. Bloxsim aims to redefine how eSIMs are bought, activated, and managed by leveraging the power of blockchain technology. Built on the Ethereum network, our platform allows users to seamlessly purchase and activate eSIMs, all while benefiting from the transparency, security, and automation that decentralized systems offer.
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