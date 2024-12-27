Ціна bloXmove (BLXM)
Поточна ціна bloXmove (BLXM) сьогодні становить 0.02576152 USD з ринковою капіталізацією $ 434.95K USD. Ціна BLXM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності bloXmove:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.19K USD
- зміна ціни bloXmove протягом дня — -33.64%
- циркуляційна пропозиція – 16.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни bloXmove до USD становила $ -0.01306493740306631.
За останні 30 днів зміна ціни bloXmove до USD становила $ -0.0122569267.
За останні 60 днів зміна ціни bloXmove до USD становила $ -0.0147974737.
За останні 90 днів зміна ціни bloXmove до USD становила $ -0.02443712144874232.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.01306493740306631
|-33.64%
|30 днів
|$ -0.0122569267
|-47.57%
|60 днів
|$ -0.0147974737
|-57.44%
|90 днів
|$ -0.02443712144874232
|-48.68%
Останній аналіз цін bloXmove: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.09%
-33.64%
-13.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
bloXmove is on a mission to bring decentralized technologies to Power & Mobility. Our Mobility Blockchain Platform operates at the junction of the two sectors to connect electric mobility to the power grid and achieve net-zero carbon-neutral mobility as a service (MaaS)
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