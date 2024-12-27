Сьогоднішня ціна bloXmove (BLXM)

Поточна ціна bloXmove (BLXM) сьогодні становить 0.02576152 USD з ринковою капіталізацією $ 434.95K USD. Ціна BLXM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності bloXmove:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.19K USD

- зміна ціни bloXmove протягом дня — -33.64%

- циркуляційна пропозиція – 16.88M USD

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