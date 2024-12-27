Ціна Blox MYRC (MYRC)
Поточна ціна Blox MYRC (MYRC) сьогодні становить 0.220349 USD з ринковою капіталізацією $ 241.83K USD. Ціна MYRC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blox MYRC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.41K USD
- зміна ціни Blox MYRC протягом дня — -0.09%
- циркуляційна пропозиція – 1.10M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blox MYRC до USD становила $ -0.0002119269351923.
За останні 30 днів зміна ціни Blox MYRC до USD становила $ -0.0020712806.
За останні 60 днів зміна ціни Blox MYRC до USD становила $ -0.0085277707.
За останні 90 днів зміна ціни Blox MYRC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0002119269351923
|-0.09%
|30 днів
|$ -0.0020712806
|-0.94%
|60 днів
|$ -0.0085277707
|-3.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Blox MYRC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.20%
-0.09%
-0.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MYRC is a Malaysian Ringgit (MYR) stablecoin, meaning its value is pegged 1:1 to the MYR. This offers the speed and security of cryptocurrency transactions with the stability of the Ringgit, making it a reliable payment option for global users.
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