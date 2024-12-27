Сьогоднішня ціна BLOX (BLOX)

Поточна ціна BLOX (BLOX) сьогодні становить 0.00176703 USD з ринковою капіталізацією $ 142.85K USD. Ціна BLOX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BLOX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.01 USD

- зміна ціни BLOX протягом дня — +0.72%

- циркуляційна пропозиція – 80.74M USD

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