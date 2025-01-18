Сьогоднішня ціна BLove DApp Token (BLD)

Поточна ціна BLove DApp Token (BLD) сьогодні становить 1.12 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BLove DApp Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.19K USD

- зміна ціни BLove DApp Token протягом дня — -16.02%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін BLD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BLD.